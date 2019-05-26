مقتل مساعد لمرشحة هندية فائزة في الانتخابات بالرصاص

قالت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، إن مساعدًا لمرشحة للحزب الحاكم فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قُتل بالرصاص أثناء الليل.

وكان سوريندرا سينغ مساعدًا لسمريتي إيراني الممثلة التلفزيونية السابقة والوزيرة في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وفي واحدة من أكبر المفاجآت في الانتخابات الهندية التي منحت حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له مودي فترة ولاية ثانية، تغلبت إيراني على راهول غاندي في دائرة أميتي لتنتزع منه المقعد البرلماني الذي احتفظت به عائلته طوال العقود الأربعة الماضية تقريبًا في ولاية أوتار براديش.

وقال أقارب سينغ لوكالة (إيه.إن.آي) الشريكة لرويترز إنه عمل عن كثب مع إيراني وكان يوزع الحلوى ويشارك في مواكب الاحتفالات التي نظمها أنصار إيراني يوم الجمعة، بعد يوم من إعلان النتائج.

وقال راجيش كومار مفتش الشرطة في أميتي إن سينغ كان نائمًا في شرفة منزله عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه.

وأضاف ”أطلق بعض المجهولين النار عليه وتوفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري“.

وتابع أنه تم القبض على 7 أشخاص، مضيفًا أن الوقت ما زال مبكرًا لمعرفة دافع القتل.

ولم يرد متحدثان باسم حزب بهاراتيا جاناتا على طلب تعليق، كما لم يتسن لمسؤول في مقر الحزب بولاية أوتار براديش تقديم أي معلومات.