فرنسا تضبط ثلاثة أتراك حاولوا تهريب أطنان من المخدرات إلى ليبيا

المصدر: ا ف ب

أعلنت الجمارك الفرنسية المدعومة بالبحرية الفرنسية أنها ضبطت 7.4 طن من القنب (الحشيش) على متن زورق سريع، الخميس الماضي، خلال عملية في المتوسط على بعد حوالي مئة كيلومتر قبالة شواطئ الجزائر.

وسمحت العملية بتوقيف ثلاثة مهربين يحملون جوازات تركية كانوا على متن الزورق، إذ اقتيدوا مع الزورق والمخدرات إلى مرفأ طولون في جنوب فرنسا حيث سلموا إلى القضاء السبت.

وكانت طائرة مراقبة تابعة للجمارك رصدت الزورق المشبوه عندما كان في المياه الإقليمية، وبفضل الكاميرات تابعت الطائرة تحرك الزورق عن علو مرتفع ما حال دون تنبه المهربين.

وتوجه زورقا دورية تابعان للبحرية الوطنية الفرنسية وللجمارك إلى المكان وصعد 12 عنصرًا منهما إلى الزورق.

وأقر المهربون أنهم ينقلون مخدرات في الزورق. وقال ماكس بالاران مدير خدمات خفر السواحل في هيئة الجمارك في المتوسط خلال مؤتمر صحافي ”لم يكونوا مسلحين ولم يقاوموا أبدًا“.

وكانت المخدرات موضبة في 230 رزمة وتقدر قيمتها بحوالي 52 مليون يورو. وقد وضع الرجال الثلاثة في الحبس على ذمة التحقيق.

وقال المحققون إن الزورق كان يسلك طريقًا يقود من مناطق الإنتاج في المغرب إلى مناطق تعم فيها الفوضى في ليبيا التي تسمح بإعادة تصدير المخدرات إلى أوروبا.