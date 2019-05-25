مسلحون إسلاميون يقتلون 25 جنديًا نيجيريًا وبعض المدنيين في كمين‎

قال مصدران أمنيان إنّ مسلحين إسلاميين قتلوا ما لا يقل عن 25 جنديًا نيجيريًا وعدد من المدنيين في كمين بشمال شرق نيجيريا صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم مميت على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلق المتشددون النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية بولاية بورنو حيث تخوض جماعة بوكو حرام ومتشددون آخرون قتالًا ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد.

وقال أحد المصدرين وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش ضد المسلحين الإسلاميين: ”نصبوا كمينا وطوقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم“.

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم الجيش النيجيري للرد على طلب للتعليق.

ويوم الأربعاء أعلن فرع داعش في غرب أفريقيا مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا قُتل فيه 20 جنديًا. كما نشر تسجيلًا مصورًا منفصلًا أظهر ما قال إنه إعدام تسعة جنود نيجيريين آخرين.