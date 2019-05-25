مرجع إيراني: ظاهرة ”الحجاب السيئ“ قضية تهدد النظام

حذر المرجع الديني الإيراني، الموالي للنظام، ناصر مكارم الشيرازي، السبت، من خطورة ما سماه بـ“ظاهرة غزو“ تشهدها مدينة قم الواقعة وسط البلاد؛ بسبب ”انتشار الفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب بالشكل الذي تفرضه السلطات الإيرانية منذ عام 1979“.

وقال المرجع الشيرازي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، خلال محاضرة بمدينة قم، ”الحجاب السيئ في مدينة قم هو قضية سياسية معادية وتهديد للنظام“، مضيفًا: ”إن الوضع الحالي للمجتمع حساس، فالمسائل الاقتصادية والقضايا الثقافية مهمة للغاية، ويجب على المسؤولين التعامل معها“.

وذكر الشيرازي ”الحجاب السيئ“ باعتباره أحد أهم مشاكل إيران، وأضاف: ”إن الحجاب السيئ في قم هو قضية سياسية معادية للنظام، وينوي الأعداء تقويض أسس النظام، ويجب على السلطات أن تأخذ هذه القضية على محمل الجد“.

وبدأ السائح والزائر لمدينة قم، التي تمثل مهد الحوزات الدينية والمرجعيات الشيعية بالإضافة إلى أنها تضم مرقد فاطمة بنت موسى الكاظم (ثامن الأئمة لدى الشيعة)، يلاحظ ظاهرة عدم ارتداء الفتيات للحجاب، في خطوة تؤكد امتعاض المرأة من المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران.

وينظر الكثير من المتشددين إلى البلاد على أنها تخوض ”حربًا لينة“ ثقافية ضد التغريب وتغيير عاداتها الاجتماعية والثقافية.