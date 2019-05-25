الجيش الأمريكي ينشر سرب مقاتلات F-35A في إيطاليا

نشر الجيش الأمريكي سرب طائرات مقاتلة من طراز F-35A في قاعدة عسكرية تابعة له بإيطاليا.

وقال بيان لقاعدة ”هيل إير فورس بيز“ في ولاية يوتا، إن المقاتلات نشرت بالفعل في قاعدة أفيانو العسكرية الأمريكية في إيطاليا، أمس الجمعة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف أن الطائرات ستشارك في تدريبات مع طائرات أخرى في أوروبا خلال عملية النشر المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

وذكر البيان أن الانتشار يأتي ضمن عملية تتحرك فيها قوات أمريكية في دول أوروبية بالتنسيق معها ”لردع الأعداء وطمأنة الحلفاء بالتزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي“.

وأشار البيان إلى أن عملية النشر هي الثانية لمقاتلات F-35A في أوروبا، وأن الأولى تمت عام 2017 عندما تم نشر سرب مقاتلات في قاعدة ببريطانيا.

وتأتي التحركات العسكرية الأمريكية في أوروبا وسط تباين في المواقف بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة العجوز.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرًا في مناسبات مختلفة إلى تأسيس جيش أوروبي حقيقي، للدفاع عن القارة ومصالحها والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تعرب الدنمارك وهولندا عن رفضهما فكرة إنشاء ”جيش أوروبي موحد“ للدفاع عن أوروبا ضد أي تهديدات محتملة من جانب الصين أو روسيا، بحسب تقارير محلية.