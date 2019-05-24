كوريا الشمالية: استئناف المفاوضات مع أمريكا مرهون بخطة جديدة

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، أنها لن تستأنف مباحثات نزع سلاحها النووي، ما لم تتبن الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا جديدًا.

جاء ذلك على لسان متحدث في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية لبيونغ يانغ (KCNA) عن نظيرتها الجنوبية ”يونهاب“.

وشدد المتحدث (لم تسمه) أن واشنطن تحاول أن تعطي انطباعًا بأن بيونغ يانغ هي المسؤولة عن فشل القمة التي أقيمت في فيتنام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وشدد على أنه يمكن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، فقط عندما تأتي واشنطن بخطة جديدة.

يجدر بالذكر أن ترامب وكيم، عقدا قمة يومي 27 و28 شباط/ فبراير الماضي، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ورغم إحراز الطرفين تقدمًا في المباحثات، إلا أن ترامب وكيم لم يوقعا اتفاقية بينهما.

وقال ترامب حينها عن القمة: ”هم طلبوا رفع جميع العقوبات عنهم، ونحن لم نكن ننوي القيام بهذا، ولذا لم نتمكن من الاتفاق“.

فيما قال وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، وقتها، إن بلاده طلبت في القمة رفع جزء من العقوبات عنها.