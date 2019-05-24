بعد إقالته.. إيران تعين وزيرًا سابقًا متحدثًا باسم الحكومة

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ المقربة من حكومة الرئيس حسن روحاني، الجمعة، إنّ الأخير قرر تعيين وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، علي ربيعي، الذي تمت إقالته من قبل البرلمان بعد استجوابه في مطلع آب/أغسطس الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من روحاني إنّ ”الأخير طلب من الوزير السابق علي ربيعي العودة إلى الحكومة بمنصب المتحدث باسمها“، وهو المنصب الذي ظل شاغلًا منذ استقالة محمد باقر نوبخت، في 25 من تموز/يوليو 2018.

وفي سياق متصل، أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، صحة ما ذكرته الوكالة، مشيرًا إلى أن ”روحاني سيصدر مرسومًا بتعيين علي ربيعي في الأسبوع المقبل بشكل رسمي“.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ورئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط، محمد باقر نوبخت، العام الماضي، استقالته من منصب المتحدث باسم الحكومة.

ومحمد باقر نوبخت هو الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية في إيران ويعد من الأحزاب المهمة في المشهد السياسي الإيراني، وللحزب علاقات جيدة مع الزعيم الإصلاحي الرئيس الأسبق محمد خاتمي والسياسي المخضرم الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكان موقع ”عماريون“ التابع للجناح الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، أعلن قبل استقالة نوبخت بأيام قليلة، اعتقال نجل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ”الموساد“.