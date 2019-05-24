العراق يعين وزيرًا سابقًا سفيرًا جديدًا له في تركيا

أعلن العراق تعيين وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، سفيرًا جديدًا لدى تركيا، بعد نحو أسبوع من لقاء جمع قادة البلدين وتم خلاله بحث توسيع التعاون.

وقال الجنابي على صفحته في ”الفيسبوك“ إن ”رئيس الجمهورية برهم صالح وقع مرسومًا جمهوريًا بتعييني سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة للعراق، لدى الجمهورية التركية، بعد ان شرفتني الحكومة بترشيحي للمنصب، وحصول موافقة الحكومة التركية على الترشيح“.

وبين أنه سيسعى ”إلى تمثيل مصالح وطني بأحسن وأبهى صورة، وكعادتي سأحرص على بقاء باب مكتبي مفتوحًا للجميع، وأكون خير عون للجالية العراقية في تركيا“.

وأضاف الوزير العراقي السابق،“ بدأت سلسلة لقاءاتي مع الوجهاء والقادة السياسيين من مختلف المشارب، للتعرف على وجهات نظرهم عن قرب وعرض رؤيتي للطريقة التي سأمثل بها مصالح هذه البلاد“.

وشغل حسن الجنابي منصب وزير للموارد المائية، في الحكومة العراقية السابقة، التي ترأسها حيدر العبادي، بينما اتهمه نواب وسياسيون وقتها بالفشل في التفاوض مع تركيا، من أجل حصول العراق على حصته المائية الكاملة.