رئيس الوزراء الروسي: يجب البقاء متحدين خلف بوتين

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إنه يجب على البلاد أن تظل متحدة وراء الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف خلال اجتماع حكومي متلفز، أن روسيا واجهت "تحديًا لاستقرارها"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وانسحب عناصر مجموعة "فاغنر" من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتّفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدّمهم نحو موسكو وخروج قائدهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا.

جاء ذلك، إثر تمرّد مسلح شكَّل أكبر تحد للرئيس الروسي في خضمّ حرب أوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وكان الكرملين وبريغوجين، توصلا إلى اتفاق يوقف بموجبه الأخير تمرّده ويغادر إلى بيلاروسيا إثر وساطة من رئيسها ألكسندر لوكاشنكو.