ميركل ”تحترم“ قرار تيريزا ماي بالاستقالة وماكرون يدعو لتوضيح حول ”البريكست“

المصدر: ا ف ب

أعلنت متحدثة باسم أنغيلا ميركل الجمعة، أن المستشارة الالمانية ”تحترم“ قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة، بنما طالب الرئيس الفرنسي بتوضيح حول مصير خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت المتحدثة مارتينا فيتز: ”في شكل عام، تحرص المستشارة على أن تحافظ الحكومة الألمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية وهذا الأمر سيبقى على هذا النحو“، رافضة التطرق إلى نتائج هذه الاستقالة على ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى ”رهنًا بتطورات السياسة الداخلية البريطانية“.

بدوره أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ“العمل الشجاع“ الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا إلى ”توضيح سريع“ لملف بريكست إثر إعلان رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها.

وأضاف ماكرون كما نقل عنه بيان للأليزيه: ”من المبكر جدًا التكهن بنتائج هذا القرار، سيستمر تنفيذ مبادىء الاتحاد الأوروبي وخصوصًا أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب توضيحًا سريعًا“.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ​تيريزا ماي​ استقالتها من منصبها في ​رئاسة الحكومة ​ ورئاسة ​حزب المحافظين​، مشيرة إلى أنها ”ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران“.