قتيل و 16 مصابًا جراء انفجار بمسجد في كابول الأفغانية (فيديو)

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجارًا وقع في مسجد بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين. View this post on Instagram قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 16 آخرون جراء انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم أثناء صلاة الجمعة، حسب بيان لوزارة الداخلية الأفغانية. . #إرم_نيوز…