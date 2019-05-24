قتيل و 16 مصابًا جراء انفجار بمسجد في كابول الأفغانية (فيديو)

قتيل و 16 مصابًا جراء انفجار بمسجد في كابول الأفغانية (فيديو)

المصدر: رويترز

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجارًا وقع في مسجد بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وذكر مسؤول كبير في كابول ”دفعنا بعربات إسعاف إلى موقع الانفجار… كان المسجد مليئًا بالمصلين“.

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