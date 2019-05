قتيل و 16 مصابًا جراء انفجار بمسجد في كابول الأفغانية (فيديو)

View this post on Instagram

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 16 آخرون جراء انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم أثناء صلاة الجمعة، حسب بيان لوزارة الداخلية الأفغانية. . #إرم_نيوز #انفجار #مسجد #كابول #صلاة #حوادث #جرائم #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #أفغانستان #Trends #explosion