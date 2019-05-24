سيناتورة أمريكية تكشف عن عقدها ”لقاءً سريًا“ مع ظريف

كشفت السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن.

وقالت فاينشتاين في بيان صحافي لها نشرته وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، إن ”الاجتماع غير المعلن بين السيناتورة الديمقراطية وظريف تخلله وجبة عشاء“.

ولم تذكر فاينشتاين مزيدًا عن اجتماعها مع ظريف، لكنها قالت إن الاجتماع ”تم تنسيقه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية“.

وجرى الاجتماع خلال زيارة ظريف إلى نيويورك في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، إن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.

وقال روانجي: ”عقد الاجتماع وفقًا للإجراء السابق الذي أجريناه مع أعضاء الكونغرس“، مضيفًا أنه ”تحدثنا بالفعل مع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهذه خطوة عادية“.