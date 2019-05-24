أمريكا تدرج صينيًا على قائمة العقوبات بسبب نقله معدات عسكرية إلى إيران

أعلنت حكومة الولايات المتحدة إدراج مواطن صيني يدعى ”كارل لي“ على قائمة العقوبات، بسبب نقل مواد للصواريخ البالستية إلى إيران.

ونقلت إذاعة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية، مساء الخميس، عن مجلة “ نيوزويك“ الأمريكية، أن ”المواطن الصيني -الذي يحمل أيضًا اسم لي فنغوي- وشركاته وُضعوا على قائمة العقوبات“.

وأضافت أن ”كارل لي متهم بنقل عدد من معدات الصواريخ الباليستية إلى إيران”.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.