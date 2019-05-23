صحيفة عبرية تكشف عن لقاء بين نتنياهو وكوشنير قبيل انعقاد ”مؤتمر البحرين“

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، عن لقاء سيجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنير، قبيل انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن اتصالات متقدمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قبيل نشر الخطة الأمريكية لاتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلاميًا ”بصفقة القرن“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الاجتماع المقرر بين نتنياهو وكوشنير في الأسبوع الأخير من شهر أيار/مايو الجاري، سيتناول مدى تعاون إسرائيل وتسهيلها لإتمام الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، خاصة في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مقاطعتها.

وقررت منظمة التحرير الفلسطينية، مساء يوم أمس الأربعاء، عدم المشاركة بمؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في العاصمة البحرية المنامة، لدعم الاقتصاد الفلسطيني وعمل مشاريع في الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: ”إن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلًا بموقف الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص“.