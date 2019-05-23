رئيس وزراء باكستان يوقف مسؤولين بالشرطة عن العمل بعد مقتل طفلة

قالت وزيرة باكستانية، الخميس، إن رئيس الوزراء، عمران خان، أوقف مسؤولين بالشرطة عن العمل؛ لاتهامهم بالتباطؤ في التحقيق في خطف وقتل فتاة في العاشرة من عمرها، في قضية أثارت غضبًا في البلاد.

وتقول عائلة الطفلة فرشته إنهم أبلغوا عن فقدانها يوم 15 مايو/ أيار، لكن الشرطة في العاصمة إسلام آباد، رفضت فتح تحقيق في القضية أو تسجيل تقرير عن شخص مفقود لمدة خمسة أيام.

وعثر على جثة فرشته، يوم الإثنين، لكن عائلتها التي تنتمي لعرقية البشتون، اتهمت الشرطة بمعاملتها ”كالحيوانات“. ووسط شكوك بتعرض فرشته للاغتصاب قبل قتلها، عبر كثير من الباكستانيين عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #العدالة لفرشته.

وقالت فردوس عاشق، التي تتولى حقيبة الإعلام في حكومة خان، إن رئيس الوزراء علم بالقضية وأمر بوقف الضباط عن العمل.

وأضافت: ”أؤكد لكم أن المذنبين سيُحاسبون وكل من قصر في القيام بواجبه سيصبح عبرة“.

وأثارت طريقة معاملة عائلة فرشته أيضًا غضب بعض المواطنين من عرقية البشتون، الذين قالوا إن الأسرة تعرضت لسوء معاملة لانتمائها لما يعرف ”بالمناطق القبلية“ على الحدود مع أفغانستان.

وقال والد فرشته لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن أفرادًا بالشرطة كلفوه بخدمتهم لعدة أيام، بما في ذلك تنظيف مكاتبهم وإحضار الفاكهة للعشاء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الضباط الموقوفين عن العمل.