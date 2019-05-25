أول تعليق إيراني على إرسال أمريكا قوات إلى المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت، إعلان الولايات المتحدة زيادة قواتها في المنطقة، ”خطوة خطيرة للغاية“، داعيًا إلى التصدي لها، على حد قوله.

وقال ظريف خلال عودته إلى طهران قادمًا من العاصمة الباكستانية التي وصلها مساء الخميس في حديث نقلته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”إعلان واشنطن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة خطير للغاية ويجب التصدي له“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن ”انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يهدد السلام العالمي“، لافتًا إلى أن زيادة التواجد العسكري الأمريكي بالمنطقة تعتمد على مزاعم لتبرير سياساتهم العدائية وزيادة التوترات في منطقة الخليج.

وتابع أن ”الزعم المفبرك والمصطنع يبرر قرار واشنطن الأخير بزيادة القوات الأمريكية في المنطقة بعد قرارها زيادة الوجود العسكري في المنطقة مباشرة“.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط واصفة القرار بأنه يهدف لتعزيز الدفاعات في وجه إيران وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة في الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا الشهر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال هذا العدد، واصفًا القرار بأنه إجراء دفاعي.

وقال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهًا في زيارة إلى اليابان ”نريد توفير حماية في الشرق الأوسط. سنرسل عددًا صغيرًا نسبيًا من الجنود، معظمهم لتوفير الحماية“.