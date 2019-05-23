باكستان تبدي استعدادها للسلام مع الهند وتعلن عن تجربة صاروخية

أبدت باكستان استعدادًا لبدء محادثات سلام مع نيودلهي، مع فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فيما يبدو بولاية جديدة، بعد انتخابات خاضها في ظل تجدد المواجهة بين البلدين المسلحين نوويًا.

لكن، في ما قد يكون تحذيرًا للهند، أعلنت باكستان أيضًا إجراء تدريب على إطلاق صاروخ شاهين 2، وهو صاروخ باليستي سطح-سطح، قالت إنه ”قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدى يصل إلى 1500 ميل (2414 كيلومترًا تقريبا)“.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الخميس، ”شاهين 2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تمامًا باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع في المنطقة“.

ولم يذكر الجيش الهند بشكل مباشر في البيان.