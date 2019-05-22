خامنئي يرفض اقتحام السفارات في إيران ويحث الطلبة على الاحتجاج

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي معارضته لاقتحام السفارات الأجنبية الموجودة على الأراضي الإيرانية، معتبرًا في الوقت ذاته أن التظاهر أمام السفارات أمر جيد ومؤثر.

وقال خامنئي في كلمة له أمام جمع من الطلاب الجامعيين في طهران، مساء الأربعاء: ”تواجدكم أمام السفارات جيد وهذا مؤثر؛ لكن لا بد من الالتزام بالرصانة والتعقل.. اقتحام السفارة ليس أمرًا حسنًا، رغم أنه جيد في مواقع أخرى كما حصل مع وكر التجسس“، في إشارة إلى السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

وبشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، قال خامنئي: ”لم أكن مؤمنًا بالاتفاق النووي بصيغته الحالية وأعلنت ذلك لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية مرارًا“.

وعندما سأله أحد الطلاب الإيرانيين عن التحول من النظام الرئاسي إلى البرلماني، أجاب خامنئي: ”مشاكل النظام البرلماني أكثر من النظام الرئاسي“، مضيفًا: ”رأينا هو أن القيادة لا تدخل في العمل“.

وسبق أن اقتحم إيرانيون بعض السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، وكان آخر ذلك اقتحام وإحراق السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد شمال شرق إيران في يناير 2016، الأمر الذي دفع المملكة وبعض الدول العربية إلى قطع العلاقات مع النظام الإيراني.