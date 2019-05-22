إعلان النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية في تركيا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، يوم الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي.

وأظهرت النتائج حصول أحزاب؛ ”العدالة والتنمية“ على 54.76 بالمئة، و“الشعب الجمهوري“ على 17.71 بالمئة، و“الحركة القومية“ على 17.20 بالمئة، و“الشعوب الديمقراطي“ على 4.21 بالمئة، و“إيي“ على 1.77 بالمئة، و“السعادة“ على 1.55 بالمئة من الأصوات لانتخابات رئاسة البلديات في عموم البلاد.

ووفقًا للنتائج المتعلقة برئاسة البلديات الكبرى، فاز العدالة والتنمية بنسبة 51.72 بالمئة، والشعب الجمهوري بـ 34.48 بالمئة، والحركة القومية حصل على 3.45 بالمئة، والشعوب الديمقراطي على 10.34 بالمئة.

وبشأن أعضاء المجالس البلدية، فاز العدالة والتنمية بنسبة 49.04 بالمئة، والشعب الجمهوري بـ 22.24، فيما حصد الحركة القومية 13.59 بالمئة، والشعوب الديمقراطي 5.93 بالمئة، والسعادة 1.42 بالمئة، والاتحاد الكبير 1.30 بالمئة، بحسب النتائج النهائية للانتخابات.

كما نشرت اللجنة الأسباب التي استندت إليها في قرارها بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وذكرت في أسبابها أنه تم رصد اختيار أشخاص ليسوا موظفين حكوميين لرئاسة لجان 754 صندوق اقتراع دون التقيد بالشروط القانونية.

وأضافت: ”بسبب فرق الأصوات البالغ 13 ألفًا و729 صوتًا، تأثرت النتيجة جراء اختيار رؤساء لجان 754 صندوقًا بشكل ينتهك القانون، ما استدعى عدم إيلاء أي اعتبار للإجراءات الانتخابية للجان الصناديق المذكورة“.

وفي 6 مايو/ أيار الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب ”العدالة والتنمية“ وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.