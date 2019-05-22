وفاة أمين عام جبهة أهل السنة الإيرانية بعد إصابته بهجوم مسلح

توفي الأمين العام لجبهة أهل السنة الإيرانية، إبراهيم صافي زاده، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح أُصيب بها يوم الجمعة الماضي، إثر تعرّضه لهجوم مسلح في أفغانستان.

وذكرت مصادر محلية، أن صافي زاده، مات متأثرًا بجراحه خلال خضوعه للعلاج في مستشفى بمدينة ”هرات“، غربي أفغانستان.

وفي سياق متصل، اتهمت جبهة أهل السنة، إيران بالوقوف خلف الهجوم المسلح، حسب بيان صادر عن حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تيليغرام“.

يُذكر أن إبراهيم صافي زاده، هاجر إلى أفغانستان قبل 20 عامًا، جرّاء الضغوطات المتزايدة على أهل السنة في إيران، ويُعرف بمواقفه المعادية لحكومة طهران.