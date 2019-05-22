إمام أوغلو يدين ”الأكاذيب“ المساقة لإلغاء انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول

المصدر: ا ف ب

أدان رئيس بلدية اسطنبول المعزول ”أكرم إمام أوغلو“ اليوم الأربعاء، ما اسماها ”الأكاذيب“ التي سيقت لإلغاء انتخابه في 31 آذار/مارس الماضي، ودعا ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 حزيران/يونيو المقبل.

وأعلن إمام أوغلو خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة، أنّ ”أحدًا لا يصدّق ادعاءاتهم“. وأدان ”الأكاذيب“ و“الأعذار“ التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي تحدث عن ”تجاوزات واسعة“ خلال الاقتراع.

وأدّت الطعون التي تقدّم بها العدالة والتنمية أمام اللجنة العليا للانتخابات إلى إلغاء الاقتراع والدعوة إلى آخر جديد في 23 حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف إمام أوغلو ”حين أنظر إلى وجههم، أرى أنّهم لا يصدقونها بدورهم“.

وهزم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، متقدمًا عليه بأقل من 13 ألف صوت.

ويعدّ هذا الفارق ضئيلًا في مدينة يسكنها أكثر من 15 مليونًا ويديرها الإسلاميون منذ 25 عامًا.

وترفض الحكومة وفق الخبراء خسارة السيطرة على هذه المدينة الضخمة، التي تمنح رئيس بلديتها موارد مهمة جدًا ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وشدد إمام أوغلو، على أنّه في ”23 حزيران/يونيو، سنظهر لتركيا جمعاء أنّه لا طريق غير الديمقراطية وصناديق الاقتراع“.

وأكد أيضًا أنّ حملته الانتخابية التي سترفع شعار ”إذا وجِد إمام أوغلو، وُجِد الأمل“، ستركّز على النفقات ”الباهظة“ التي قام بها أسلافه.

وقال إنّ ”موارد بلدية إسطنبول تُنهب“، وأضاف أنّ البلدية ليست ”ملكًا لحفنة من الأشخاص“.