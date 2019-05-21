يعلون: نتنياهو يسعى لتحويل الحكم في إسرائيل إلى“سلطنة تركية“

اتهم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، وعضو الكنيست الحالي موشيه يعلون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة التفرد بالسلطة وإلغاء الديمقراطية من الحكم، من خلال تهربه من وجه العدالة.

وقال يعلون في حديث إذاعي، يوم الثلاثاء، إن ”رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى بهدوء إلى تغيير نظام الحكم بغية تحويله إلى سلطنة تركية يكون هو حاكمها“.

وأضاف أن ”كل الوسائل باتت صالحة لتهرب نتنياهو من وجه العدالة والقضاء“.

واعتبر أن ”الطريقة التي تم من خلالها تعديل قانون زيادة عدد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، تدل على أن نظام الحكم في إسرائيل لم يعد ديمقراطيًا“.

واتهم يعلون أيضًا نتنياهو بـ“التلون في المواقف من خلال إعلان تحفظه على قانون الحصانة قبل الانتخابات الإسرائيلية، وتأييده للقانون بعد فوز حزبه وتكليفه بتشكيل الحكومة“، وفقًا لموقع ”مكان“ العبري.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، على مقترح قانون يلغي أي قيود على عدد وزراء الحكومة، بعد تقدم عدد من الأحزاب اليهودية لدعم القانون، في محاولة لإرضاء معظم الأحزاب التي من المقرر أن تتشكل منها الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو.

ووفقًا للقناة العبرية 13، فإن 65 عضوًا في الكنيست وافقوا على القانون، بينما عارضه 54 عضوًا آخرين.