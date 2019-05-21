هولندا تعتقل سوريًا متهمًا بارتكاب ”جرائم حرب“ في سوريا

اعتقلت الشرطة الهولندية سوريًا يبلغ من العمر 47 عامًا يشتبه بأنه قيادي في جبهة النصرة، وهي الجناح السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.

والرجل الذي يكنى بأبي خضر، متهم بارتكاب ”جرائم حرب وجرائم إرهابية“ في سوريا، حيث قيل إنه قاد كتيبة تُعرف باسم ”غرباء موحسن“.

وقال ممثلو ادعاء هولنديون معنيون بجرائم الحرب، إن ”المشتبه به يعيش في هولندا منذ عام 2014 وحصل على تصريح لجوء مؤقت، وبدأ تحقيق جنائي ضده بناء على أقوال شهود قدمتها الشرطة الألمانية“.

وفي إطار عمل منسق مع الشرطة الألمانية، قال ممثلو ادعاء إنه تم يوم الثلاثاء تفتيش 6 مساكن لأشخاص آخرين يشتبه بأنهم أعضاء بكتيبة غرباء موحسن في ألمانيا.

وسيمثل أبو خضر أمام قاض في لاهاي، يوم الجمعة.

وبموجب القانون الهولندي، يمكن نظر قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية بموجب ولاية قضائية عالمية، إذا كان المشتبه به يقيم في هولندا.

وكانت جبهة النصرة جزءًا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016، واندمجت فيما بعد داخل هيئة تحرير الشام.

وهذه الهيئة هي مزيج من جماعات إسلامية تهيمن عليها جبهة النصرة السابقة، وهي حاليًا أقوى جماعة متشددة في شمال غرب سوريا.