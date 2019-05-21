بومبيو: ”من الممكن جدًا“ وقوف إيران وراء الاعتداءات بمياه الخليج

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إنه ”من الممكن جدًا“ أن تكون إيران مسؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية.

وأضاف أنه ”بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جدًا أن تكون إيران وراءها“.

وكان مصدران بالحكومة الأمريكية قالا، الأسبوع الماضي، إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران شجعت الحوثيين اليمنيين أو فصائل شيعية متمركزة في العراق على تنفيذ هجمات على أربع ناقلات نفط في مياه الخليج.

وأضاف المصدران المطلعان على تقييمات الأمن القومي الأمريكي، وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أنهما يعتقدان أن الهجمات استفزاز خطير من جانب إيران يمثل تهديدًا كبيرًا للملاحة البحرية.