ترامب يوجه محاميًا سابقًا في البيت الأبيض بتجاهل مذكرة استدعاء

المصدر: ا ف ب

أبلغ الرئيس دونالد ترامب محامي البيت الأبيض السابق دون ماكغان بأن يتجاهل مذكرة استدعاء من الكونغرس للشهادة حول الاتهام المزعوم، الموجه إلى الرئيس بإعاقة العدالة، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وأصدرت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون مذكرة استدعاء تلزم ماكغان بأن يدلي بشهادته.

لكن البيت الأبيض قال إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر قد برأ الرئيس من تهمتي التواطؤ مع روسيا ومحاولته إعاقة العدالة، ما يعني أنه لا حاجة لمزيد من الاستقصاءات.

وخضع ماكغان سابقًا للاستجواب من قبل مولر لمدة 30 ساعة.

وقالت ساندرز ”الديمقراطيون لا يحبون نتيجة تحقيق مولر (…) ويريدون إعادة غير ضرورية تعتبر مضيعة للوقت“.

وأضافت ”قدمت وزارة العدل رأيًا قانونيًا يفيد بأنه استنادًا إلى سابقة دستورية قديمة مصادق عليها من الحزبين الرئيسيين، لا يمكن إجبار محامي الرئيس السابق على تقديم مثل هذه الشهادة، وقد تم توجيه السيد ماكغان للتصرف وفقًا لذلك“.