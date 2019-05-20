إسرائيل تفرض على جنودها استخدام هاتف من نوع واحد فقط

قررت وحدة أمن المعلومات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، حظر استخدام أي هواتف غير ”الآيفون“، ضمن إجراءات أمنية تتعلق بالضباط وكبار قيادات الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين.

وجاء قرار الجيش الإسرائيلي، بحسب القناة، بعد العديد من تسريب المعلومات واختراق هواتف قيادات إسرائيلية، وكون أجهزة ”الآيفون“ تتمتع بمزايا حماية وأمن عالية خلافًا للأجهزة الخلوية الأخرى.

وأضافت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي طلب من ضباطه تغيير هواتفهم النقالة إلى هواتف ”آيفون“ من صنع شركة أبل، وذلك بعد دراسة التهديدات التي تواجهها الهواتف الخلوية لكبار ضباط جيش الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أن هناك جهات خارجية قامت بمحاولة قرصنة هواتف الضباط الخلوية للحصول على معلومات عسكرية منها، لافتة إلى أنه تم الكشف عن محاولات اختراق وسرقة معلومات.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن عدد من الاختراقات التي طالت أجهزة مسؤولين إسرائيليين سواء على المستوى السياسي أو العسكري، بالإضافة لمحاولة سرقة معلومات من أجهزة جنود ينتشرون في مناطق الاحتكاك مع الفلسطينيين.