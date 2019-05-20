ظريف يرد على ترامب: لا يمكن تدمير إيران

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد فيها بإسقاط النظام الإيراني وتدميره نهائيًا.

وقال ظريف في تغريدة عبر ”تويتر“، تناقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: ”ترامب لا يستطيع تدمير إيران وكلامه لا قيمة له“، مضيفًا: ”الإرهاب الاقتصادي والاستفزازات بالإبادة لن تقضي على إيران، وقف الإيرانيون بفخر طيلة آلاف السنين بينما ذهب المعتدون“.

وكان الرئيس الأمريكي قال، مساء الأحد، تعليقًا على استهداف مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد: ”إذا أرادت إيران الحرب فإنها ستكون نهايتها الفعلية“.

وقال ترامب في حديث لمحطة ”فوكس نيوز“ الأمريكية: ”أنا لست الشخص الذي أدخل في حرب مع إيران، لكن لا نريدها أن تمتلك أسلحة نووية، وإذا كان يتعين أن أحارب إيران فسأحاربها اقتصاديًا.. سنستمر في الضغط اقتصاديًا على إيران“.