الرئيس الأوكراني الجديد زيلينسكي يحل البرلمان

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في خطاب تنصيبه، الاثنين، حلّ البرلمان الذي يتبنى موقفًا عدائيًا منه، ممهدًا بذلك لعقد انتخابات مبكرة دون انتظار موعدها الذي كان مقررًا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس الجديد أمام نواب ووفود دولية مجتمعة في مقر البرلمان: : ”أعلن حل البرلمان“.

وجاء ذلك رغم الشكوك في قدرته قانونيًا على إطلاق هذا الإجراء الشديد التعقيد.

وذكر أن أولى مهامه ستكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا، لكنه أضاف أنه لا يمكن إجراء حوار مع روسيا إلا بعد عودة الأراضي الأوكرانية وأسرى الحرب.

ويواجه فولوديمير زيلينكسي، الممثل الكوميدي الذي تم تنصيبه رئيسًا لأوكرانيا، الاثنين، بعدما قلب انتخابه في 21 نيسان/ أبريل المشهد السياسي في البلاد، 3 تحديات كبرى أطرافها جهات ليس من السهل التعامل معها، بدءًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصندوق النقد الدولي، وصولًا إلى طبقة سياسية متمردة.

ويرث زيلينكسي نزاعًا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا تسبب بمقتل 13 ألف شخص خلال خمس سنوات.

ويحرم هذا النزاع أوكرانيا من بسط سيطرتها على منطقة دونباس الصناعية والغنية بمناجم الفحم، وعلى جزء من حدودها مع روسيا.

وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يعتزم تهنئة الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي على توليه منصبه.

وأضاف بيسكوف أن بوتين ”سيهنئ نظيره الأوكراني المنتخب زيلينسكي إذا حقق تقدمًا في تسوية الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وفي إصلاح العلاقات مع موسكو“.