خبير عسكري: أمريكا قد تجد نفسها مضطرة لاستخدام القوة مع إيران

قالت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية إن إيران ستعتمد بشكل مكثف على حلفائها من الميليشيات الشيعية لمهاجمة القوات الأمريكية في حال اندلاع حرب ضد الولايات المتحدة نظرًا لضآلة ترسانتها العسكرية مقارنة مع الترسانة الأمريكية.

وأضافت أن إيران تملك نحو 523 ألف جندي نظامي إضافة إلى 850 ألف احتياطي، ويبلغ متوسط انفاقها الدفاعي السنوي ما يقارب الـ14.5 مليار دولار في حين يبلغ عدد القوات الأمريكية حوالي 1.3 مليون جندي نظامي ومليوني احتياطي ويزيد انفاقها الدفاعي على 600 مليار دولار سنويًا.

ولفتت ”فوكس نيوز“ في تقرير نشرته مساء أمس إلى أن القوات الأمريكية تملك أكثر من 13 ألف مقاتلة متطورة في حين تملك إيران نحو 509 طائرات قديمة ويوجد 11 حاملة طائرات أمريكية في الخدمة ولا تملك إيران أية حاملة طائرات.

وأشار التقرير أيضًا إلى مقاتلي حزب الله اللبناني البالغ عددهم أكثر من 7000 مقاتل في سوريا وهم تحت القيادة المباشرة للحرس الثوري الإيراني.

وقال سيم تاك، الخبير في الشؤون العسكرية الدولية في مركز ”ستراتفور“ الاستخباراتي الأمريكي: ”يمكن لإيران أن تهاجم أهدافًا أمريكية مباشرة خلال مواجهة عسكرية بين الجانبين لكنها قد ترى أن حلفاءها من الميليشيات هم في وضع أفضل لتنفيذ تلك الهجمات.“

وأضاف: ”من الواضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى إخضاع إيران وإرغامها على تقديم تنازلات لتوقع اتفا قًا نوويًا جديدًا من خلال العقوبات القصوى.. لكنني أعتقد أنه في حال لم تتحقق هذه الأهداف بتلك الوسائل فإن واشنطن قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى القوة العسكرية لتحقيقها.“