الشرطة الإندونيسية تحبط مخططات تفجير مرتبطة بتنظيم داعش

المصدر: أ ف ب

أحبطت إندونيسيا مخططات أعدها عناصر مرتبطون بتنظيم داعش، لتنفيذ سلسلة من التفجيرات عند الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات هذا الشهر، وفق السلطات.

وقالت الشرطة في الدولة الواقعة في شمال شرق آسيا الإثنين، إنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم في عدة أماكن خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي الاعتقالات بعد تفجيرات انتحارية مستوحاة من تنظيم داعش في سريلانكا الشهر الماضي أودت بحياة 257 شخصًا، وفيما تحيي إندونيسيا ذكرى أعنف هجوم في سنوات، عندما قُتل العشرات في هجمات انتحارية استهدفت كنائس في أيار/مايو الماضي.

وقالت السلطات إن المتطرفين المعتقلين عناصر في ”جماعة أنصار الدولة“ المحلية المتطرفة التي بايعت تنظيم داعش، ونسبت إليها تفجيرات الكنائس الدامية في 22 أيار/مايو العام الماضي.

وأضافت أن المجموعة خططت لتفجير قنابل في أماكن مختلفة عند نشر نتائج الانتخابات في أكبر دولة من حيث عدد المسلمين في العالم في 22 أيار/مايو.

وهناك مخاوف بشأن خروج تظاهرات بعد أن حذر مرشح الانتخابات الرئاسية برابو سوبيانتو وهو جنرال متقاعد، من خروج تظاهرات على خلفية اتهاماته بحصول تزوير على نطاق واسع في الانتخابات.

وتعهد سوبيانتو بالطعن في النتائج الرسمية في حال أظهرت أن منافسه، الرئيس جوكو ويدودو، فاز بولاية ثانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو: إن الخلية الإرهابية خططت لاستهداف مراكز للشرطة واستغلال أي فوضى تسبق أو تلي الإعلان عن النتائج الرسمية.

وأضاف براسيتيو: ”لديهم هدفان، الأول: استهداف ضباط الشرطة، والثاني استغلال الزخم الانتخابي“.