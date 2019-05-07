ألمانيا تعتبر أن قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول ”غير شفاف“‎

وصفت ألمانيا اليوم الثلاثاء قرار السلطات التركية القاضي بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول بعد أن خسرها الحزب الحاكم بـ“غير المفهوم“.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمرت الاثنين بإعادة إجراء الانتخابات في إسطنبول بعد شكاوى من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم يزعم فيها حصول ”مخالفات ممنهجة خلال عملية فرز الأصوات“.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: ”إن قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا“.

وأضاف الوزير الألماني في تصريحات صحفية: ”إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول“.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، تسلم يوم الـ17 من نيسان/ أبريل الماضي وثيقة رئاسة إسطنبول من لجنة الانتخابات، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتًا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفًا و36 صوتًا.