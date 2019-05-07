وسط توافق تركي – روسي.. طائرة SU-57 قد تكون البديلة لـ F-35

نقلت صحيفة ”ديفنس نيوز“ العسكرية المتخصصة، عن مسؤولين أتراك وروس توافقًا في الرأي يجعل طائرات سوخوي SU-57 الروسية بديلاً مرجحًا لتركيا عن طائرات F-35 التي هددت الولايات المتحدة بوقف تزويدها لتركيا إن قررت المضي في شراء منظومة S – 400 الصاروخية الروسية.

وقال سيرغي شيميزوف، رئيس مؤسسة روستيك الروسية الحكومية، إن بلاده على استعداد لتزويد تركيا بالجيل الخامس من هذه المقاتلة التي وصفها بأنها ندّ لطائرة F-35 التي يعتمدها حلف الأطلسي، ومنه تركيا، كمنظومة دفاعية يجري تصنيعها بمشاركة رئيسة من أنقرة.

كما نقلت ”ديفينس نيوز“ على موقعها الإلكتروني عن مسؤول عسكري تركي كبير قوله، إن التقديرات الجيواستراتيجية تجعل الطائرة الروسية خيارًا أفضل لأنقرة إذا قررت واشنطن تعطيل شراكة تركيا في برنامج تصنيع F-35.

وكانت لجنة مشتركة في الكونغرس الأمريكي نشرت بيانًا يؤكد أن طائرة F-35 لن تدخل تركيا إن هي مضت في برنامجها العسكري مع الروس، حيث جاء هذا البيان ردًّا على بيانات تركية متتالية أكدت أن الصفقة مع الروس نافذة ولا تراجع عنها.