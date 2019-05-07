بومبيو: إيران مصدر للتهديدات ونريد أن نجعلها دولة طبيعية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تطلق كثيرًا من التهديدات، وإن الولايات المتحدة تريد أن تجعلها دولة طبيعية.

وعلق بومبيو على الأنباء التي تتحدث عن وجود نية لدى إيران بإعلان انسحابها بشكل جزئي من الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز 2015، قائلاً: ”إيران قبل عامين أطلقت الكثير من التهديدات“.

وقال بومبيو لإذاعة ”صوت أمريكا“ باللغة الفارسية، أثناء وجوده في فنلندا: ”ما سنفعله هو جعل إيران تتصرف كدولة طبيعية، ولقد وضعنا 12 شرطًا لهم، كل هذه الشروط هي السلوكيات التي نتوقعها من كل بلد في العالم، إذن، هذه المطالب لم تكن خاصة بإيران“.

وتابع: ”نطالب إيران بعدم تقديم الدعم مثلاً للإرهاب في دول العالم، وألا تدير نظامًا صاروخيًا في اليمن“.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: ”نريد هذه الأشياء من جميع البلدان.. هذا هو أيضًا هدفنا الرئيسي، ومنذ البداية كان هدفنا، لقد كنت أعمل على هذا.. هدفنا هو جلب إيران وتحويلها إلى دولة تتصرف كدولة طبيعية“.

وتابع: ”عندما توقف طهران هذه العمليات الخطيرة وتطبق الشروط، نرحب بها، كما قال الرئيس ترامب، سيكون ذلك الوقت مناسبًا لإجراء محادثات، فسيسعدنا أن نجري محادثات معهم“.

وفي أيار/ مايو العام الماضي، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتحدثت مصادر عن إعلان محتمل للرئيس الإيراني حسن روحاني، غدًا الأربعاء، عن تدابير مضادة لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، موضحة أن ”التدابير ستستند على الفقرتين 26 و 37 من الاتفاق النووي، بما يعادل وقفًا جزئيًا لبعض الالتزامات النووية وليس خروجًا“.

وقالت المصادر إن ”هذه التدابير سيعلنها روحاني خلال حديثه مباشرة على الإذاعة والتلفزيون الإيراني، بمناسبة الذكرى السنوية للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي“، موضحة أن ”هذه التدابير تأتي ردًا على انسحاب أمريكا وعدم قدرة الاتفاق النووي والاتحاد الأوروبي على الوفاء بالوعود كاملة“.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 على مستوى الخبراء.