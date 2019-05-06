المعارضة التركية: إعادة انتخابات إسطنبول دليل على ”الدكتاتورية“

قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الإثنين، إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول ”دكتاتورية صريحة“.

جاء ذلك، بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت، التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أونورسال أديجوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية“.

وأضاف أن ”هذا النظام، الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيًا ولا شرعيًا، هذه دكتاتورية صريحة“.