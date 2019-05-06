ترامب يبحث مع رئيس وزراء اليابان تجارب كوريا الشمالية النووية

تباحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الإثنين، في تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية، موضحًا أن واشنطن وطوكيو تعتزمان تنسيق جهودهما لحمل بيونغ يانغ على نزع ترسانتها النووية.

وقال ترامب على ”تويتر“، إنه ”بحث في العلاقات التجارية مع المسؤول الياباني، وإن المحادثة كانت جيدة جدًا“.

وأجرى نظام كوريا الشمالية السبت تجاربًا لإطلاق صواريخ و“أسلحة تكتيكية موجهة“، ما أثار قلقًا حيال تصاعد الاستفزازات، في حين إن المفاوضات حول النووي متوقفة.

من ناحيته، قال آبي للصحافيين بعد المحادثة، إن ”بلديهما يسعيان إلى حمل بيونغ يانغ على نزع ترسانتها النووية كليًا من شبه الجزيرة الكورية، من خلال تنسيق جهودهما الثنائية بشكل تام“.

وأضاف بحسب وكالة أنباء ”كيودو“، ”اتفقت مع الرئيس ترامب على كافة الأوجه للطريقة التي يجب علينا التعامل بها مع ملف كوريا الشمالية“.

وخلال قمة تاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة، تعهد الأخير بـ“العمل باتجاه نزع تام للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية“، لكن المباحثات التي أطلقت وصلت إلى طريق مسدود منذ فشل القمة الثانية بين المسؤولين في شباط/فبراير الماضي في هانوي.

وتعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وقالت واشنطن الأحد، إن عليها تحليل كافة ”المعطيات“، لكنها أكدت ”ثقتها التامة بأنها ليست صواريخ متوسطة المدى أو بعيدة المدى أو عابرة للقارات“، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبالتالي لا تخرق هذه التجارب إعلان كيم جونغ أون في نيسان/أبريل 2018 وقف إطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى.