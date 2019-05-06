مستشارة ترامب تنشر فيديو ”مزيفًا“ للهجوم على إلهان عمر‎

نشرت مستشارة رفيعة المستوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، فيديو ”مزيفًا“ على موقع ”تويتر“، تزعم أنه إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب إسرائيل، في إطار هجوم وجهته للنائبة المسلمة في الكونغرس إلهان عمر.

وكتبت كاترينا بيرسون، مستشارة ترامب على تويتر: ”659 صاروخًا أطلقت من غزة صوب إسرائيل في محاولة لتطويق القبة الحديدية لإسرائيل، وبناءً عليه تم اعتراض 173 صاروخًا، فيما قُتل 4 أشخاص وأصيب 28 آخرون“.

وأضافت موجهة انتقادها لإلهان عمر: ”كيف ستتعامل إلهان عمر مع هذا العنف؟ هل ستدينه؟“.

لكن وفق تقارير إعلامية، كان الفيديو الذي نشرته بيرسون على ”تويتر“ يعود إلى قتال وقع في أوكرانيا عام 2015، ولا صلة له بأية أحداث في قطاع غزة، أو أية أعمال عنف وقعت خلال العام الحالي.

وذكر موقع ”ذا ميديات“ الأمريكي أنّ ما نشرته مستشارة ترامب يعد ”فيديو مزيفًا“.

وردًا على الانتقادات الموجهة إلى ”بيرسون“ على خلفية الفيديو المنشور، قالت الأخيرة إنها ”ليست على أرض الواقع في غزة أو إسرائيل“، وإنها استخدمت الفيديو كصورة متحركة فقط لتصوير كيف يتم إطلاق مئات الصواريخ للأمريكيين.

من جهتها، لم ترد النائبة إلهان عمر على مستشارة الرئيس الأمريكي، واكتفت القول على ”تويتر“: ”بالنسبة للأشخاص الذين يشتكون باستمرار من الأخبار المزيفة، يبدو بالتأكيد أنهم اعتادوا على مطالعتها“.

وشهد قطاع غزة منذ صباح يوم السبت وحتّى فجر يوم الإثنين تصعيدًا عسكريًا، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيًا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتان وطفل)، وإصابة 154 مواطنًا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، حسب إعلام عبري.