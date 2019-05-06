إسرائيل تفرض طوقًا أمنيًا شاملًا في الضفة وغزة في ذكرى ”النكبة“

أفادت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، بأن سلطات الاحتلال أعلنت فرض إغلاق شامل على المعابر مع الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة.

ووفقًا لما ذكرته سلطات الاحتلال، فإن الطوق الأمني سيبدأ اعتبارًا من منتصف ليل الإثنين، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب حلول ذكرى ”النكبة“.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر ”تويتر“، عن فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بناءً على تقييم الوضع الأمني.

وزعم أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفق موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق، على حد قوله.

يأتي ذلك الإغلاق بعد توصل إسرائيل إلى اتفاق تهدئة مع ”حماس“ والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، بعد أيام من التصعيد العسكري الذي أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الإثنين، الفصائل الفلسطينية وسكان قطاع غزة بحرب مقبلة، مشددًا على أن إسرائيل تستعد للمراحل المقبلة.

وقال نتنياهو في تغريدات عبر ”تويتر“: ”إن ”المعركة لم تنتهِ بعد، وهي تتطلب الصبر والرشد. نستعد للمراحل المقبلة. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب“.