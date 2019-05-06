مقتل 25 جنديًا في هجوم لطالبان غربي أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني، الإثنين، مقتل 25 جنديًا في هجوم لطالبان استهدف موقعًا عسكريًا بولاية ”فراه“ غربي البلاد، قرب الحدود مع إيران.

وقال شاه محمود نعيمي، نائب رئيس الجمعية الإقليمية، إن عشرات المقاتلين من طالبان هاجموا موقعًا عسكريًا، ليلة الأحد الإثنين، في الطريق الرئيسي الرابط بين ولايتي هيرات وقندهار، مشيرًا إلى أن الهجوم استمر حتى صباح الإثنين.

وأضاف نعيمي للأناضول، أن 25 جنديًا أفغانيًا قتلوا إثر الهجوم، ولم يشر المسؤول الأفغاني إلى سقوط قتلى من مسلحي طالبان من عدمه.

إلا أن قناة ”طلوع نيوز“ المحلية، نقلت عن مهيب الله مهيب، المتحدث باسم شرطة الولاية قوله: إن ”18 مسلحًا على الأقل من طالبان قتلوا في غارات جوية للقوات الحكومية، بمقاطعة باكوا، في ولاية فراه، وأن 25 آخرين أصيبوا بجروح“.

بدورها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقال قاري يوسف أحمد، المتحدث باسم الحركة في بيان، إن مقاتلي طالبان هاجموا موقعًا عسكريًا على طريق رئيسية في مقاطعة غوليستان.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن اغتنام عدد كبير من الأسلحة والعتاد، فضلًا عن أسر جنديين.

يشار إلى أنه في وقت سابق الأحد، هاجم مقاتلو طالبان مقرًا أمنيًا في ولاية باغلان شمالي أفغانستان؛ ما أسفر عن مقتل 13 شرطيًا، وإصابة 55 شخصًا بجروح، بينهم 20 مدنيًا.

وتشن طالبان هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والشرطة، بالرغم من محادثات السلام الجارية التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 18 عامًا.