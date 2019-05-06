”ناتو“ يستعد لمناورات ”إدارة الأزمات“

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي في الرئاسة التركية، أن مناورات ”إدارة الأزمات“، التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستجري بين 9 إلى 15 أيار/ مايو الجاري.

وتهدف المناورات، التي لم يتم الكشف عن مكان إجرائها، لاختبار قدرات الحلف على إدارة الأزمات، والرد السريع على أي طارئ، وسرعة التنسيق بين القوات.

وأشار البيان إلى أن المناورات الـ22 لإدارة الأزمات، تأتي على ضوء القرارات المتخذة في قمم حلف شمال الأطلسي.

ويشارك في المناورات أعضاء دول حلف الناتو، إلى جانب فنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي.

ويشارك في المناورات رفيعة المستوى، إلى جانب الممثلين الدائمين والعسكريين للحلف، 12 وزيرًا، و20 مؤسسة.