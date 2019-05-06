بكين تندد بوجود سفن أمريكية في بحر الصين الجنوبي

المصدر: ا ف ب

نددت الحكومة الصينية، يوم الاثنين، بوجود سفن حربية أمريكية قبالة جزر تطالب بها بكين في بحر الصين الجنوبي، حيث تجري البحرية الأمريكية بشكل منتظم عمليات ”حرية الملاحة“ الدفاعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريحات صحفية، إن ”الصين تعبّر عن استيائها العميق ومعارضتها الشديدة“ لهذه العملية البحرية الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أن سفينتين حربيتين أبحرتا يوم الاثنين، قرب جزء تطالب الصين بالسيادة عليه في بحر الصين الجنوبي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترًا.

وبحر الصين الجنوبي واحد من بين عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضًا حربًا تجارية بين الجانبين والعقوبات الأمريكية وتايوان.