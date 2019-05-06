”الجنائية الدولية“ تلغي قرار إحالة الأردن لمجلس الأمن بسبب البشير

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين، أنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، ملغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.

وقالت لجنة مؤلفة من 5 قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الاثنين، إن ”دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية استجابت للاستئناف الذي قدمته المملكة“ في هذه القضية.

وأضافت الوزارة أن المحكمة ”ألغت قرار دائرتها التمهيدية إحالة الأردن إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية بسب عدم تسليم البشير إلى المحكمة خلال زيارته للمملكة في العام 2017 لحضور القمة العربية“.