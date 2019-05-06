ردًا على لقب ”جو النائم“.. بايدن يصف ترامب بـ“المهرج“

المصدر: ا ف ب

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020 جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهزأ دائمًا من منافسيه، بأنه ”مهرج“.

وخلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا بكارولاينا الجنوبية، تعرض بايدن للانتقاد من جانب أحد مناصريه بسبب طريقته في الرد على ترامب الذي يطلق عليه لقب ”جو النائم“.

وقال هذا المناصر للمرشح الديموقراطي: ”أريدكم أن تردوا، عندما يُطلق عليكم لقبًا، يجب أن تعطوه لقبًا في المقابل“.

فأجاب بايدن وفق ما نقل عنه صحفي كان متواجدًا: ”هناك الكثير من الألقاب قد أحب أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهرج“.

ويطلق ترامب بشكل منتظم ألقابًا على معارضيه أو منتقديه.

وأكد بايدن المحنك في السياسة الأمريكية، أنه ”لن يتردد في الرد على هجمات ترامب، لكنه لا يريد أن يتمكن الرئيس من تحويل الانتباه عن المسائل المهمة“.

وقال بايدن ”ما لا أريده هو أن يجذبني فيما يريد أن أفعله. إنه يريد أن تكون معركة مصارعة في الوحل“.

وكان ترامب استخدم عمره (72 عامًا) ضد المرشح الديموقراطي البالغ 76 عامًا والذي يخوض سباق الـ21 مرشحًا.

وقال ترامب في 27 نيسان/أبريل: ”أنا الأكثر شبابًا. فأنا لا أزال شابًا مفعمًا بالحيوية والنشاط“.