بنداروفسكي يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية

أعلن ستيفو بنداروفسكي، مرشح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في شمال مقدونيا.

وفي مؤتمر صحفي ليلة الأحد/ الاثنين، بمقر الحزب في العاصمة سكوبيه، أكد بنداروفسكي أنه ”سيكون رئيسًا للجميع، وأن مواطني البلاد اتحدوا بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والسياسية“.

وأضاف: ”أشكر جميع المواطنين، مقدونيين وألبانًا وأتراكًا وصربًا وبوشناقًا والآخرين، الذين حملوني المسؤولية لأكون رئيسًا للجميع“.

وتابع أن البلاد، التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، ”ضمنت عبر نتائج هذه الانتخابات، التقدم نحو عالم اقتصادي متطور“.

بدوره، قال رئيس الوزراء زوران زايف، إن البلاد أجرت انتخابات ناجحة وديمقراطية، وإنها انتخبت ”رئيس جمهورية أوروبيًا“.

وقالت مرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية (معارض) غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، إن منافسها فاز في الانتخابات.

وبحسب نتائج غير رسمية أعلنتها لجنة الانتخابات الحكومية، فإن بنداروفسكي حصل على 51.66% من الأصوات، مقابل 44.73 لدافكوفا، حيث بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 46.70%.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي جيورجي إيفانوف في 12 أيار/ مايو الجاري.

والأحد، شهدت شمال مقدونيا سادس انتخابات رئاسية في تاريخها، منذ استقلالها عن يوغوسلافيا، في 8 أيلول/ سبتمبر 1991.

وانتهت الجولة الأولى، في 21 نيسان/ أبريل المنصرم، بحصول ستيفو بنداروفسكي، مرشح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (الحاكم )، على 42.84 بالمئة من أصوات الناخبين.

بينما حظيت مرشحة الحزب اليمقراطي للوحدة الوطنية (معارض) غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، بتأييد 42.24% من الناخبين، وحصل مرشح الأقلية الألبانية، بيلرم ريكا، على 10.6%.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولة من الانتخابات الرئاسية في مقدونيا، 41.67%.