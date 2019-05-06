سريلانكا تعلن اكتشاف معسكر ضخم لمتشددي ”عيد القيامة“

أعلنت الشرطة السريلانكية، يوم الأحد، اكتشاف معسكر على مساحة 10 أفدنة في بلدة كاتانكودي شرق البلاد، يعتقد أن المتشددين الذين لهم صلات بهجمات عيد القيامة تدربوا فيه على إطلاق النار وصنع القنابل.

ويقع المعسكر في منطقة سكنية فقيرة على مشارف البلدة التي هي مسقط رأس زهران هاشم الذي يعتقد بأنه أدى دورًا رئيسًا في التدبير للهجمات التي وقعت يوم 21 أبريل نيسان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.

ويحيط بالمنطقة التي يقع بها المعسكر، برج مراقبة من أربعة طوابق وأشجار مانغو وحظيرة دجاج وسقيفة للماعز.

وقال ضابط شرطة كبير في منطقة باتيكالوا طالبًا عدم نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: ”أرادوا أن يجعلوا هذا المكان يبدو عاديًا. إذا جاء أحد ليرى فسيبدو المكان مثل مزرعة. ولكن ما كانوا يفعلونه هو إرهاب“.

وقال الضابط إن الشرطة عثرت على ثقوب ناجمة عن أعيرة نارية في الجدار الواقع على أحد جانبي المكان بالإضافة إلى أنابيب طويلة يعتقد أنها تحوي قنابل.