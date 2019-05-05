محادثات السلام الأفغانية تصطدم بمسألة انسحاب القوات الأمريكية ‎

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، اليوم الأحد، أن المحادثات التي تجري في الدوحة بين ممثلين للولايات المتحدة وآخرين لطالبان، تتعثر حول وضع روزنامة لانسحاب القوات الامريكية من أفغانستان.

وقال شاهين عقب الجولة التي بدأت الأربعاء وتواصلت اليوم، إن ”الطرفين لا يتفاوضان سوى على هذه النقطة الوحيدة ويعملان على الحد من الخلافات للتوصل إلى اتفاق حول روزنامة مقبولة من الطرفين“.

وتابع، ”هذا الأمر لم يحدث بعد“، متوقعًا عدم التوصل إلى حل لهذه المسألة قبل انتهاء جولة المفاوضات هذه.

وقال أيضًا بلهجة تحذيرية: ”في حال فشلنا في التوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة، فسيبتعد السلام بدلًا من أن يقترب“.

وجرت حتى الآن جولات تفاوض عدة بين فريق الموفد الأمريكي لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد، وممثلين لطالبان خلال الأشهر الأخيرة في العاصمة القطرية في محاولة لإنهاء الحرب في أفغانستان، وليس واضحا بعد ما إذا كانت ستستمر الإثنين أول أيام رمضان.

وفي حين كان خليل زاد، أعرب عن تفاؤله في شباط/فبراير الماضي بإمكان التوصل إلى اتفاق في تموز/يوليو، يبدو أن الطرفين وصلا حاليًا إلى حائط مسدود.

وقبل إعلان روزنامة انسحاب محتمل، تشدد الولايات المتحدة على ضرورة قيام طالبان بتقديم ضمانات في مجال مكافحة الإرهاب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفتح حوار أفغاني أفغاني، إلا أن طالبان تؤكد أنها لن تتخذ أي خطوة قبل إعلان واشنطن روزنامة الانسحاب هذه.