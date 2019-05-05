سريلانكا تفرض حظر تجول بمدينة ”نيجومبو“ بعد اندلاع أعمال عنف

فرضت حكومة سريلانكا حظرًا للتجول في مدينة ”نيجومبو“ شمال العاصمة، بعد نشوب أعمال عنف بين مجموعات مدنية.

وسيستمر حظر التجوال حتى الساعة السابعة صباحًا.

كما أعادت الحكومة فرض حظر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، في المدينة، بهدف وقف انتشار الشائعات.

وأثارت تفجيرات نفذها متشددون في عيد القيامة، وأودت بحياة أكثر من 250 شخصًا، مخاوف من احتمال استهداف السكان للمسلمين.

ورفعت الحكومة قبل نحو أسبوع، الحجب عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر في مكتب رئيس سريلانكا حينها، إن السلطات رفعت الحظر عن منصات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر بأثر فوري.