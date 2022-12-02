إسبانيا.. استنفار أمني عقب تلقي مسؤولين "رسائل مفخخة"

عززت إسبانيا إجراءاتها الأمنية بعد أن كشفت عن إرسال عدد من "الرسائل المفخخة" إلى أهداف بارزة وشخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء.

وكان موظف بالسفارة الأوكرانية في مدريد، أصيب الأربعاء بجروح طفيفة بانفجار عبوة مماثلة، بحسب "بي بي سي".

ونقلت الشبكة بنسختها الإنجليزية، عن مسؤولين لم تحدد هويتهم، قولهم، إن وزير الدفاع "كان من بين الأهداف الأخرى. كما تم إرسال عبوة أخرى إلى السفارة الأمريكية".

وأضافت أن "الناس في إسبانيا أصيبوا بالصدمة، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية في المباني العامة وصدرت أوامر بفحص أكثر صرامة على الطلبات البريدية".