بسبب مواقف عمدتها.. مسلمو نيس يرفضون إقامة صلاة العيد في قاعة المدينة

رفض اتحاد المسلمين في فرنسا الأربعاء، اقتراح مجلس بلدية مدنية نيس، بإقامة صلاة عيد الفطر في قاعة مبنى إدارة البلدية.

وبحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، فقد عرض عمدة نيس كريستيان إستروسي إتاحة قاعة البلدية يوم الأربعاء لمسلمي فرنسا، إلا أن اتحاد المسلمين هناك، رفضو هذا العرض.

وقال محامي اتحاد مسلمي فرنسا، إن اقتراح رئيس البلدية تم رفضه بسبب مواقف البلدية من الصراع بين إسرائيل وحماس، مضيفا: "لقد عرضت علينا غرفة للصلاة، لكننا لا نريدها".

بدوره، قال رئيس مسجد نيس، الإمام عثمان عيساوي، إن هناك سببين دفعاه إلى رفض هذه القاعة؛ الأول: مواقف رئيس البلدية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مبينا بأن تلك المواقف أثرت في الشكل والمضمون"، حيث كانت مخيبة للآمال.

أما السبب الثاني، بحسب رئيس مسجد نيس، يتعلق بالموقف الذي اتخذته البلدية والذي أثر على الجالية المسلمة في نيس، وهو الإغلاق الإداري للكلية الإسلامية الخاصة بابن سينا، لافتا إلى أن "هذه أمور تؤثر على المجتمع المسلم في فرنسا الذي بات يشعر بخيبة أمل".

وعبر رئيس مسجد نيس، عن أسفه لتوتر العلاقات بين مجلس المدينة ومسلميها، مشيرا إلى أنه "لاحظ منذ سنة غياب الحوار البناء والتشاور مع عمدة المدينة".

وقال الإمام عيساوي في بيان صحفي: "سيدي، أنت رئيس بلدية كل أهل نيس.. كنا نتوقع منك دعوة للسلام وضبط النفس".