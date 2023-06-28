إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي الجمعة القادم

قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إن مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي استمرت عشر سنوات من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو/حزيران، وذلك قبيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار من المقرر أن يحدد للعملية التي يبلغ قوامها 13 ألف جندي، ستة أشهر للانسحاب.

ويأتي إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بعد سنوات من التوتر بين الأمم المتحدة والمجلس العسكري في مالي، والتي بلغت ذروتها هذا الشهر عندما طلب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب من القوة المغادرة "دون تأخير".

وسيعني ذلك وقفاً مفاجئاً لعملية أعاقتها قيود حكومية منذ أن تعاونت مالي مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في 2021. ويُنسب الفضل إلى بعثة الأمم المتحدة في لعب دور حيوي لحماية المدنيين من تمرد متطرفين أودى بحياة الآلاف.