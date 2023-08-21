تغيير مسارات 50 طائرة بسبب القيود المفروضة على مطارات موسكو

أفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي، اليوم الاثنين، بتغيير مسارات نحو 50 طائرة بسبب القيود المفروضة على مطارات موسكو، بعد حوادث استهداف بمسيّرات أوكرانية.

وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق استئناف حركة الطيران في مطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" بالعاصمة موسكو، بعد ساعات من التصدي لطائرتين مسيّرتين فوق منطقة موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن مطار "دوموديدوفو" في منطقة موسكو فرض قيوداً على الرحلات الجوية بعد حوادث الاستهداف التي نفذتها مسيّرات أوكرانية وتم التصدي لها من جانب روسيا.

وأعلن مسؤولون روس تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو اليوم مما أدى لتوقف الرحلات الجوية لفترة وجيزة بمطارين في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة "روزسكي" إلى الغرب من العاصمة ودمرت أخرى في وقت لاحق في حي "إسترينسكي" القريب.

وتوقفت رحلات الوصول والمغادرة لفترة قصيرة بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، لكن جرى استئنافها في وقت لاحق.